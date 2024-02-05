مبروكـ.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك
تفصلنا أيام معدودة عن حلول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من 21 فبراير، على أن تستمر مدة الصرف 5 أيام، ولقد أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تبكير صرف رواتب شهر مارس أيضا، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف متأخرات العاملين في يومي 11،12،13 من نفس الشهر.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
كشفت الجهات المعنية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بجميع المحافظات، حيث صرحت وزارة المالية أنه سيتم إيداع مستحقات العاملين بالقطاعات الحكومية التابعة للدولة خلال الأيام المقبلة، وذلك بدءاً من يوم 21,24,25,26,27 من شهر فبراير.
وبجانب هذا خصصت الوزارة 3 أيام يتم صرف المتأخرات المالية خلالها، وتلك الأيام هى 8,11,12 من ذات الشهر، ولاسيما أنه يتم صرف الرواتب من أماكن الصرافة أو منافذ فوري أو البريد.
سلم رواتب العاملين لشهر فبراير 2024
من المتوقع أن يتم صرف زيادة رواتب الموظفين قبل بداية شهر يوليو، ويأتي ذلك من باب تخفيف الأعباء والصعوبات عن كاهل المواطنين قبل بداية شهر رمضان الفضيل، وجاءت رواتب العاملين بحسب درجة الموظف على النحو التالي:
- يتقاضى الموظفون بالدرجة السادسة او ما يعادلها راتب 4 آلاف جنيه.
- في حين يصل راتب الموظف بالدرجة الخامسة أو ما يعادلها نحو 4,500 جنيه.
- يبلغ راتب الموظف بالدرجة الرابعة أو ما يعادلها شهريا قيمة 5 آلاف جنيه.
- أما راتب موظف الدرجة الثالثة أو ما يعادلها نحو 5500 جنيه شهريا.
- يصل راتب موظف الدرجة الثانية أو ما يعادلها 6 آلاف جنيه.
- يبلغ راتب موظف الدرجة الأولى أو ما يعادلها نحو 7 آلاف جنيه.
- بينما يصل راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها 8 آلاف جنيه.
- يصل راتب أصحاب الدرجة العليا إلى 9 آلاف جنيه.