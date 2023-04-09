تعرف على الذهب عيار ٢٤ في الأردن وفقًا لتاريخ اليوم 9 أبريل 2023

الذهب عيار ٢٤ في الأردن اليوم الموافق 9 من شهر إبريل زاد بشكل ملحوظ على الثلاثة أيام الماضية كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 نتيجة الإقبال الشديد عليه بالإضافة إلى زيادة سعر الاونصة أيضا في الأردن.

الذهب عيار ٢٤ في الأردن

زاد سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في الأردن عن الثلاثة أيام الماضية ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى:

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في الأردن في بداية التعاملات اليومية.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن إلى 44,41 دينار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

شهدت أسعار جرامات الذهب اليوم حالة من الارتفاع الكبير عن الأسبوع الماضي في الأردن وقد وصل سعر جرام الذهب اليوم حوالي:

زاد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في الأردن في بداية التعاملات اليومية ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 38,86 دينار.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن في بداية التعاملات اليومية إلى 33,30 دينار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن إلى 25,90 دينار

وصل سعر اونصة الذهب اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في الاردن في بداية التعاملات اليومية إلى 1381 دينار.

وصل متوسط سعر الجنية الذهب اليوم في الأردن إلى 310,84 دينار.

ارتفعت أسعار الجرامات اليوم بنحو 7 دينار عن الأسبوع الماضي.

من خلال كافة السطور السابقة، يمكنك أن تقوم بالتعرف على أسعار الذهب في الأردن وذلك وفقًا لتاريخ اليوم الموافق الأحد 9 أبريل 2023، والتعرف على أخر تعاملات الذهب في محلات الصاغة.