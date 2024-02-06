افتحـ رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول كافة المحافظات موقع وزارة التربية العراقية epedu gov iq

تتصدر عمليات البحث على محركات البحث نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بجميع محافظات العراق، حيث يرغب آلاف الطلاب واولياء الامور في معرفة نتائجهم اذ أنها تعتبر مرحلة هامة للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وأصدرت وزارة التربية العراقية أن عمليات التصحيح بدات مباشرة بعد انتهاء فترة الاختبارات وجاري حاليا مراجعة ورصد الدرجات، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن النتيجة بشكل رسمي قبل بداية الفصل الثاني عبر موقع نتائجنا الالكتروني، ونستعرض معكم خلال سطور المقال رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق 2024.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

حالة من الترقب والانتظار للطلاب بالتزامن مع اقتراب اعلان نتيجة الدور الاول للصف الثالث متوسط، حيث تقوم حاليا في مراكز الكنترول بجميع محافظات العراق عمليات تصحيح اجابات الطلاب وبعدها يتم اعداد كشوفات الناجحين ليتم اعتمادها رسميا وتكون جاهزة عبر موقع نتائجنا الالكتروني لكل محافظة على حدة، ونبهت وزارة التربية على المصححين بتحري الدقة في مراجعة الدرجات أثناء التصحيح لكي يتحصل كل طالب على حقوقه.

ولم تعلن وزارة التربية عن موعد رسمي محدد لظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول حيث انهي الطلاب الاختبارات في كافة المحافظات يوم 31 يناير ولذلك تزايد السؤال حول موعد النتيجة، ولقد أكدت الوزارة ان مدة اجازة منتصف العام سنكون 17 يوما حيث تم تمديدها لثلاثة أيام لتكون من يوم 1 حتى 17 فبراير 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الاول الثالث متوسط 2024

توجد عدة خطوات بسيطة يمكن من خلالها الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول قبل ظهورها في المدارس كما يلي: