تعرف عليها.. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024 الفصل الأول

يشعر الكثير من الطلاب والطالبات برغبة قوية في معرفة توقيت الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي في دولة العراق، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان تلك النتائج لمعرفة تقييم درجاتهم، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المتوقع ظهور تلك النتائج قريباً، حيث من المفترض أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في ذلك الصف منذ عدة أيام، مع ذكر أن امتحانات ذلك الصف انتهت في يوم 31 من شهر يناير الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024

أفصحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن نتائج السادس الإعدادي ستكون متاحة على موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث يتسنى لجميع الطلاب الاطلاع على النتيجة بسهولة ويسر دون مواجهة أي تحديات، في الفقرات التالية، سنلقي نظرة على الخطوات التي يتعين اتباعها للحصول على النتيجة بكل يسر.

تم توفير إرشادات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في دولة العراق من قبل وزارة التربية والتعليم، سنقدم لكم الخطوات المحددة لهذا الغرض وهي كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أولاً بعد ذلك، انتقل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني أدخل بياناتك الشخصية، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس، وحدد المرحلة الدراسية، وتحديد المحافظة التابع لها انقر على كشوفات النتائج

الآن ستظهر النتيجة لجميع الطلاب، تتضمن جميع الدرجات والمجموع الكلي.

موعد نهاية عطلة الربيع

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن جدول العطلة الربيعية، حيث انطلقت هذه العطلة اعتباراً من الأول من شهر فبراير الحالي وستستمر حتى السابع عشر من نفس الشهر، وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن الوزارة، يشار إلى أن هذا القرار سيسري على جميع الطلاب، ويظهر التفاني الدائم للدولة في تحديث التقويم الدراسي لجميع المراحل الدراسية بشكل دوري، بهدف توجيه الطلاب بشكل فعال.