“لمحبي الدراما التركية”موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة

يستحوذ مسلسل صلاح الدين الأيوبي على نسبة مشاهدة في العالم العربي حيث أصبح من أشهر المسلسلات التركية التاريخية وأحداثه مثيرة وهذا ينعكس بنسبة البحث العالية عن مواعيد عرضه فضلاً عن القنوات الناقلة، وتدور أحداث المسلسل حول صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية وفاتح بيت المقدس المسلسل بشكل عام ممتلئ بالأحداث المثيرة، خلال الأسطر التالية سوف نوضح موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي فضلاً عن تردد القنوات الناقلة على النايل سات.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

من الجدير بالذكر أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، فهو من أشهر المسلسلات التركية التاريخية، وتعرض حلقاته بشكل أسبوعي على قناة الفجر الجزائرية، تعرض كل حلقة جديدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين

من الجدير بالذكر أن الحلقة الحادية عشر من مسلسل صلاح الدين الأيوبي سوف تعرض يوم الثلاثاء المقبل على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم استقبال القناة وفقًا للبيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كما يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات وفقًا للبيانات التالية:

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

يفضل أن يتم استقبال القناة وفقًا للبيانات التي تم عرضها للإبقاء على جودة البث العالية من حيث الصوت والصورة على القناة.