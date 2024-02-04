شهد مصر خلال الآونة الأخيرة أزمات اقتصادية متتالية وأثرت تلك الأزمات بشكل كبير على بعض السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي مثل السكر و الزيت والأرز، كما أننا شهدنا أزمة في البصل وارتفاع كبير وملحوظ في أسعار التي وصلت إلى 40 جنية، لذلك قامت الحكومة المصرية بعض الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث انخفاض في سعر البصل في الأسواق المصرية، وبعد الأزمة والارتفاع الشديد في سعره بدأ الجميع يتساءل عن أسباب ارتفاع سعره لذلك سوف نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بأسباب ارتفاع أسعار البصل بالتفصيل في السطور التالية.

ارتفاع أسعار البصل

منذ فترة دخلت مصر في أزمة سلع غذائية مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار وذلك أدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين المصريين والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل قد لا تتحملها خاصة أن كل السلع التي ارتفعت أسعارها هي سلع أساسية و متطلبات ضرورية مثل البصل الذي ارتفع سعر خلال الأشهر الماضية حتي وصل إلى 40 جنية.

وبعد أن ازدادت شكاوى المواطنين من زيادة أسعار البصل اتخذت الحكومة بعض الإجراءات التي من شأنها خفض سعر البصل، ومن أهم تلك الإجراءات منع تصدير البصل إلى ولمدة 3 أشهر حتي شهر ديسمبر الماضي 2023 وبالفعل أدت تلك القرارات إلى حدوث انخفاض ملحوظ في سعر الكيلو البصل في الأسواق حيث وصل إلى 20 جنية فقط.

ولكن مع انتهاء القرار ارتفعت أسعار البصل مرة أخرى، لذلك قررت الحكومة المصرية مرة أخرى وقف تصدير البصل مدة 3 أشهر وطوال مدة جني محصول البصل الجديد وذلك حتي شهر مارس المقبل لعام 2024، كما أن الحكومة ستعمل على سن عقوبات رادعة لكل المحتكرين للسلع الغذائية.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار البصل على الرغم من وقف تصديره؟

وضح إحدى المسؤولين في وزارة الزراعة المصرية عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار البصل، وهذا ما سيتم توضيحه لكم بالتفصيل في السطور الآتية: