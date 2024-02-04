رابط التسجيل فى منصة جود للإسكان السعودية 1445 والخطوات والشروط المطلوبة

تسعى المملكة العربية السعودية دائماً لتوفير جميع الخدمات إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين، ومنصة جود هي منصة تم إطلاقها منذ فترة قريبة وهي تساعد في توفير المسكن المناسب للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع، مما يؤدي لجعل المواطنين السعوديين أكثر اهتماماً بها لمعرفة جميع متطلبات و شروط منصة جود للإسكان.

أهم شروط منصة جود السعودية للإسكان

تهدُف المنصة لتوفير السكن الملائم للفئات ذوي الدخل المنخفض والأكثر احتياجاً في المملكة، والاستفادة من هذه الخدمة، يجب توافر شروط هامة للتسجيل بها وأهم هذه الشروط سنقوم بعرضها فيما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم مالك للجنسية السعودية وذو أصل سعودي.

يجب ألا يقل عمر الفرد المتقدم عن 25 عام.

يجب ألا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن 5 افراد.

يجب أن يكون المتقدم من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم مالك لحساب بنكي فعال ونشط.

يجب ألا يكون الفرد المتقدم ممتلك لسكن خاص به، عن طريق تقديم بعض المستندات التي تثبت ذلك.

يجب تقديم مستند مفردات الراتب الموثقة.

خطوات التسجيل عبر منصة جود السعودية للإسكان

اذا توافرت لديك الشروط السابقة وتريد التسجيل عبر منصة جود السعودية للإسكان فيمكنك إتباع التالي:-