كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية عبر أبشر؟

يُعد أمر استخراج رخصة القيادة من الأمور الهامة التي يجب أن يقوم بها كل من يمتلك سيارة، حتى يتمكن من سهولة السير في كل مكان وحرية التنقل دائماً، ولا يتعرض للمساءلة القانونية، وتحاول المملكة العربية السعودية تسهيل الأمور على المواطنين دائماً، حيث اتاحت لهم منصة أبشر الإلكترونية لعدة خدمات ومنها استخراج رخصة القيادة.

كيفية استخراج رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية؟

منصة ابشر هي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدمها المملكة، وتُعد خدمة استخراج رخصة القيادة من أبرز خدمات المنصة عن طريق الخطوط الآتية:-

يجب تسجيل الدخول على رابط منصة ابشر.

قم بإختيار كلمة خدماتي.

قم بإختيار كلمة المرور.

يجب اختيار كلمة إصدار رخصة قيادة.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بعناية.

يجب اختيار موعد مع احدى المدارس الخاصة بتعليم القيادة لكي تقوم بالاختبار النظري.

إذا تم القبول ستصل لك رسالة تؤكد التسجيل.

قم بفعل جميع المتطلبات اللازمة منك مثل الفحص الطبي الشامل وجميع المراحل النظرية و العملية.

ستصلك رسالة تنص على نجاح عملية إصدار رخصة قيادة خاصة بك بعد نجاحك في الاختبارات.

شروط استخراج رخصة القيادة

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على رخصة السياقة ومن أبرزها الآتي:-