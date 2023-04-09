موعد استطلاع هلال شوال 1444 واول أيام عيد الفطر المبارك

موعد استطلاع هلال شوال 1444، بالتزامن مع اقتراب حلول الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان واقتراب حلول عيد الفطر الذي يعد واحدا من المناسبات الاسلامية السارة، يتزايد البحث من قبل مسلمي الأرض حول موعد استطلاع هلال شوال 1444 الذي وفقا له يتحدد موعد نهاية شهر رمضان وغرة شوال وأول أيام عيد الفطر وفقا للشريعة الاسلامية.

موعد استطلاع هلال شوال 1444

أما عن موعد استطلاع هلال شوال 1444 أو يوم الرؤية سيكون يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي.

موعد الرؤية الشرعية هلال شوال 1444

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 – 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

موعد اول ايام عيد الفطر

ومن المقرر أن يحتفل العالم العربي والاسلامي بحلول اول ايام عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 ابريل الجاري.

رسائل عيد الفطر