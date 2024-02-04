“تعرف بالتفاصيل”ما هي العمالة المنزلية المسموح بها فى السعودية

يزداد احتياج المواطنين في المملكة العربية السعودية في كل عام للعمالة المنزلية بشكل كبير، وفي هذا الوقت من كل عام تقوم المملكة بالإعلان عن الجنسيات المحددة الذي يمكن استقدام العمالة المنزلية منها، حيث يقوم المواطنين بطلب عمالة جديرين بالثقة بهم ليقوموا بجميع احتياجاتهم وتربية الأطفال والاهتمام بالمنازل والقيام بالمهمات الخاصة بهم، وأصبح السؤال عن من هم العمالة المنزلية المسموح بها في السعودية من أهم الأسئلة في هذه الأحيان.

من هم العمالة المنزلية المسموح بها في المملكة العربية السعودية؟

قامت المملكة بإصدار بيان خاص بقائمة العمالة المنزلية المسموح بهم في السعودية، لاستقدام عمالة منهم هذا العام، يبلغ عددهم حوالي 17 دولة وهم كالآتي:-

الهند، بنجلاديش، فيتنام، موريتانيا، الفلبين، سريلانكا، أوغندا، النيجر، باكستان، أذربيجان، مالي، مدغشقر، اوزباكستان، كينيا، كومبوديا، بوروندي، إريتريا، وتستطيع الآن التقديم لاستقدام العمالة المنزلية من هذه الدول عبر منصة مساند المختصة في استقدام العمالة المنزلية في السعودية بكل سهولة.

أهم الشروط لاستقدام العمالة المنزلية

يجب توافر بعض الشروط الهامة التي يلزم تواجدها وأبرز هذه الشروط هي التالية:-

يجب عليك تقديم نسخة من بطاقة الهوية سارية.

يجب على العامل تقديم النسخة الأصلية من التأشيرة.

يجب سداد جميع الرسوم المطلوبة للوظيفة.

يجب تقديم جميع البيانات المطلوبة.

ينبغي الاتفاق على الراتب المناسب الذي يستحقه العامل.

بعض رواتب العمالة المنزلية في السعودية

يتم تحديد الراتب المناسب لكل جنسية، ويجب أن يكون العامل على علم بالراتب المحدد الذي يستحقه وهذا أمر من أبرز شروط الاستقدام على العمالة المنزلية حيث حُددت بعض الرواتب كالتالي:-