خطوات التسجيل في برنامج سقيا المواطن بالسعودية 1445هـ

أصدرت المملكة العربية السعودية بيان بتوفير برنامج جديد وهو من ضمن أحد أهم البرامج في السعودية، يهدُف إلى تعزيز الزراعة و توفير المياه النظيفة التى تصلح لشرب المواطنين، وايضًا المساعدة في توصيل مياه الشرب والري إلى الأماكن والقرى التي تعاني من عدم وصول الماء أو قلته، حيث قامت المملكة بتوفير برنامج سقيا المواطن السعودية، مع العلم أن هذا البرنامج يعتمد بشكل أساسي على استقبال التبرعات والمساهمات.

ما هي طريقة التسجيل في برنامج سقيا المواطن السعودية؟

أهمية هذا البرنامج الخيري تؤدي إلى وجود الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن كيفية التسجيل في برنامج سقيا المواطن، حيث يقتصر التسجيل على عدة خطوات منها ما يلي:-

قم بتسجيل الدخول على المنصة الخاصة ببرنامج خدمة سقيا الماء.

انقر على تسجيل مستفيد جديد.

قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم بطاقة الاحوال والأسم وغيرهم.

ادخل رقم الهاتف الخاص.

قم برفع الأوراق المطلوبة بعناية مثل صورة كارت العائلة وصورة البطاقة وغيرهم.

اضغط على خانة تسجيل مستفيد وسيتم ارسال طلبك.

أهم شروط للتسجيل والاستفادة من برنامج سقيا المواطن السعودية

طبقًا للشروط التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فهي شروط لابد من توافرها في المتقدم لكي يتمكن من الاستفادة بمبادرة سقيا، و وضعت الوزارة هذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم يمتلك الجنسية السعودية، لأن هذه المبادرة للسعوديين فقط.

يجب تقديم صور من إثبات الملكية مثل عقود الإيجار أو الفواتير.

يجب تقديم صورة ضوئيّة من فاتورة الماء الخاصة بقطعة الأرض أو المنزل الذي يعاني من قلة الماء.

مبادرة سقيا الماء هي مبادرة هامة جدا ومن أهم المبادرات التي تميز المملكة، و هدفها توفير الماء للمواطنين الأكثر احتياجاً، وهي خدمة تقدم للأراضي الزراعية أو المنازل فقط .