تفاصيل استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند 1445 والشروط المطلوبة

قامت وزارة الموارد البشرية بتصميم وتقديم عدة منصات مفيدة منها منصة مساند، وهي منصة حكومية خاصة بدولة السعودية، وتعمل منصة مساند على تقديم العديد من الخدمات المهمة لأفراد الدولة وأهم هذه الخدمات هي تسهيل استقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة.

ما هي أهم شروط للتقديم في منصة مساند لاستقدام العمالة المنزلية؟

بعدما أطلقت الوزارة منصة مساند لاستقدام العمالة المنزلية، قامت بوضع شروط هامة يلزم على المتقدم استيفاؤها ، وأبرز هذه الشروط هي التالي:-

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية أو يمتلك إقامة دائمة.

يجب ألا يقل عمر الفرد عن 24 سنة.

ينبغي أن يكون لديه قدرة مالية يستطيع من استقدام العمالة المنزلية.

ينبغي أن يكون متوفر لدى المتقدم مكان مناسب وآمن للعيش لاستقدام العمالة المنزلية.

ينبغي أن يكون المتقدم صاحب سجل جنائي خالي من أي قضايا.

يجب أن تكون العمالة ضمن الجنسيات المسموح لهم بالاستقدام.

يجب ألا يقل عمر العمالة المنزلية عن 25عاماً.

تستطيع استقدام عمالة منزلية أكبر في حالة اقتدارك مادياًّ.

يجب أن يقدم فحص طبي شامل للعمالة وتكون خالية من الأمراض المعدية .

قم بسداد المخالفات المرورية إن وجد.

يجب أن يكون المتقدم صاحب خبرة ولديه ما يثبت ذلك.

طريقة التقديم في منصة مساند لاستقدام العمالة المنزلية

في حالة كان المتقدم مستوفي للشروط فيجب التقديم عبر المنصة إلكترونيًا عن طريق الخطوات التالية:-