الأطفال هيتسلوا.. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 على كل الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من الآباء على تردد قناة كرتون نتورك بالعربية المتخصصة للأطفال المميزة جدًا، التي تقدم محتوى مناسب للاطفال في السن أكبر من ثمانية سنوات لإنها تقدم أفلام مسلسلات كرتونية بأحداث متسلسلة تحتاج إلى تركيز واستيعاب من الطفل، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال تردد القناة بتفاصيلها وطريقة ضبط القناة على جهاز الريسيفر، تابعونا.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 على الأقمار الصناعية

تقدم القناة محتوى يتميز بالتنوع حيث لا تعرض المسلسلات الكرتونية فقط وبرامج ومسابقات وغيرها من الفقرات منها مسابقة نجم الشهر وكذلك مسابقة كأس تون، إلى جانب الكثير من المسلسلات كرتونية التي تجذب الأطفال من أعمار مختلفة، ومن أشهر وأفضل تلك المسلسلات التي تقدم على القناة مسلسل فتيات القوة، كما تعرض القناة فقرات مميزة جمع بين الغناء والقصص والترفيه وحماس المسابقات لمختلف الأعمار.

تردد كرتون نتورك على النايل سات

تردد القناة: 12226

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد كرتون نتورك على عرب سات

التردد: 11747.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر

يمكن الآن القيام بضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر بخطوات بسيطة جدًا وهي كالتالي: