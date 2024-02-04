رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالغربية عبر البوابة التعليمية الإلكترونية للمحافظة

حالة من الترقب والقلق تستحوذ على كل أسرة لديها طالب أو طالبة في الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن تم اعتماد النتيجة في عدد كبير من المحافظات المصرية، ويوجد أكثر من 88 ألف طالب وطالبة من أبناء محافظة الغربية يبحثون الآن عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024

أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية أن عملية التصحيح والمراجعة تتم على قدم وساق وذلك بعد انتهاء الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة في أي لحظة، وأكد أيضًا أن الاستعلام عن النتيجة يكون بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو عن طريق موقع نتيجة نت كما يمكن أيضًا أن يتم نشر ملف النتيجة على الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024

خلال الساعات الأخيرة اعتمدت عدد كبير من المحافظات المصرية نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024، علمًا بأن كل طالب وطالبة يمكنهم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة، وتأتي خطوات الاستعلام بمحافظة الغربية على النحو التالي: