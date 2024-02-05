افتـحــ لينك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس بوابة الأزهر الالكترونية azhar.com الترم الاول 2024

يبحث آلاف الطلاب والاهالي عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وذلك بعد مرور اكثر من اسبوعين على نهاية امتحانات الفصل الدراسي الاول، ولذلك تزايد تساؤلات الطلاب عن موعد ظهور النتيجة بعد اكتمال عمليات تصحيح الاوراق وجاري حاليا تجميع ومراجعة الدرجات، وأكد وكيل الازهر الشريف أن النتيجة ستكون متاحة عبر بوابة الازهر الالكترونية للتسهيل على الطلاب قبل ظهورها بالمعاهد، وأصبح الشغل الشاغل لأولياء الامور والطلاب حاليا هو معرفة نتائجهم ورابط الاستعلام عنها، ونقدم اليكم خلال سطور المقال موعد نتيجة الابتدائية الازهرية فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الاول للشهادة الابتدائية الازهرية يوم 16 يناير حيث أدى نحو 189963 طالب وطالبة الامتحانات، وبدات مباشرة بعدها عمليات تصحيح الاوراق وجاري مراجعة وتجميع الدرجات لتكون جاهزة للاعتماد ورفعها على بوابة الازهر الالكترونية، وانتهى تصحيح اجابات الطلاب بشكل كلي بجميع المناطق التابعة للازهر التعليمي، وتشير عدة مصادر ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي فلا داعي للقلق او التوتر للطلاب او اولياء الامور.

ويتم توزيع درجات الشهادة الابتدائية الازهرية للفصل الدراسي الاول حيث يبلغ المجموع الكلي نحو 275 درجة موزعين على النحو التالي:

القرآن الكريم: 50 درجة.

التربية الاسلامية: 50 درجة.

اللغة العربية: 50 درجة.

الرياضيات: 50 درجة.

العلوم: 25 درجة.

الدواسات الاجتماعية: 25 درجة.

اللغة الانجليزية:25 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

أكد وكيل الازهر الشريف للتعليم الازهري عن امكانية الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للفصل الدراسي الاول عبر البوابة الالكترونية للأزهر فور اعتمادها، او الذهاب الي مقر المعهد الديني والبحث عن الاسم ضمن الكشوفات بشرط ان يكون رباعيا لعدم ظهور تشابه في الأسماء، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بعد اتباع الخطوات التالية: