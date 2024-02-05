“اسعار المكسرات هتصدمك!!”.. اسعار ياميش رمضان 2024 “البلح، قمر الدين، البندق، الفستق” في الاسواق المصرية

اسعار ياميش رمضان 2024، يتزايد البحث عن اسعار ياميش رمضان 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه حوالي شهر، فبالرغم من ارتفاع اسعار الياميش وخاصة المكسرات ولكن من المتوقع أن يقبل المواطنين على شرائها ولو بكميات قليلة، حيث يتم استخدامها في عمل الحلويات الشرقية وحشو الكنافة والقطايف بها، واليكم خلال السطور القادمة قائمة اسعار الياميش 2024 في الاسواق.

اسعار ياميش رمضان 2024

ونقدم لكم اسعار ياميش رمضان 2024 توفير لعناء البحث والتنقل بين المواقع، وحتى تكون على دراية بالأسعار قبل أن تتوجه إلى الشراء ويعتبر الياميش من أبرز العادات التي تحرص الأسر المصرية على شرائها في شهر رمضان، فلا تجد مائدة مصرية إلا ويحل عليها الخشاف، وأطباق الحلوى المغطاة، ومن المتوقع أن يتم توفير الياميش في المعارض الحكومية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة، والآن مع اسعار ياميش رمضان 2024:

– بلغ متوسط سعر كيلو الزبيب المستورد «على حسب نوعه»: بين 85 إلى 97 جنيها طبقًا لجودته.

– بلغ متوسط سعر كيلو البندق: نحو 510 جنيهات.

– بلغ متوسط سعر البلح الصقعي وزن 500 جرام: نحو 60 جنيهًا.

– بلغ متوسط سعر البلح الصعيدي وزن 500 جرام: نحو 53 جنيهًا.

– بلغ متوسط سعر البلح المجدول وزن 900 جرام: نحو 245 جنيهًا.

– بلغ متوسط سعر التمر المجدول هابي وزن 800 جرام: نحو 81 جنيهًا.

– بلغ متوسط سعر كيلو اللوز: نحو 800 جنيه.

– بلغ متوسط سعر كيلو الفستق المحمص: نحو 350 جنيها طبقا للنوع والجودة.

– بلغ متوسط سعر لفة قمر الدين: نحو 30 جنيها.

– بلغ متوسط سعر كيلو جوز الهند: نحو 215 جنيهًا.

– بلغ متوسط سعر كيلو السوداني المقشر: نحو 100 جنيه.

اسعار الياميش 2024

فيما ستوفر معارض اهلا رمضان العديد من السلع الغذائية بأسعار منخفضة، ومنها:”اللحوم، لدواجن، البيض، المخللات واللحوم المجمدة والزيوت، ياميش رمضان،…” بتخفيضات تصل إلى 30%، وأعلنت مديريات التموين عن توفير معرض رئيسي في كل محافظة، بالإضافة إلى العديد من الشوادر الفرعية والسيارات المتنقلة.

موعد شهر رمضان 2024

ينتظر عدد كبير من المواطنين بداية شهر رمضان المبارك الذي تصادف بدايته الربع الأول من العام؛ ووفقا للتقويم الميلادي للعام الميلادي 2024 فإن غرة شهر رمضان المبارك توافق يوم الاثنين 11 مارس 2024، حيث يفصلنا عن بداية الشهر الكريم أقل من شهر ونصف.