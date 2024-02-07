تعرف على جدول مرتبات شهر فبراير 2024+موعد صرف الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمرتبات

جدول مرتبات شهر فبراير وموعدها ونسبة الزيادة الجديدة التي سيتم إضافتها على الراتب هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة في مختلف الوزارات والجهات التابعة لها، وجاء ذلك بالمزامنة مع إعلان وزارة المالية مع دخول العام الجديد 2024 عن الجدول الزمني المحدد لصرف رواتب الموظفين بالأشهر الأولى من العام يناير وفبراير ومارس، وفيما يلي سوف نتعرف موعد صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير.

جدول مرتبات شهر فبراير

حددت وزارة المالية خمسة أيام من كل شهر ميلادي ليكونوا مخصص لصرف رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة هذا وبالإضافة إلى تخصيص عدد ثلاثة أيام أخرى يتم بها صرف متأخرات رواتب العاملين وذلك بناء على إعلان الوزارة، كذلك من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر فبراير بأيام 21 24 25 26 27 وسيتم صرف المتأخرات بايام 18 و 11 و 12 من نفس الشهر.

رواتب الموظفين لشهر فبراير بالزيادة

بعد تساءل الكثير من الموظفين عن الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للأجور لرواتب شهر فبراير 2024 طبقا للدرجات الوظيفية جاءت الزيادة كالتالي:

الدرجة السادسة سوف تحصل على مرتبات شهر فبراير 4000 جنيه بعد الزيادة.

أما مرتبات الدرجة الخامسة لشهر فبراير 2024 بعد الزيادة سوف تكون 4500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة لشهر فبراير بعد إضافة الزيادة سوف تكون 5000 جنيه.

الدرجة الثالثة بعد الزيادة ستصبح 5500 جنيه.

كذلك مرتبات فبراير للدرجة الثانية ستكون 6000 جنيه .

الدرجة الأولى أو ما يعادلها سوف تحصل على راتب 7000.

كما سوف يحصل الموظفين على درجة المدير العام أو ما يعادلها على راتب 8000 جنيه.

الدرجة العالية من الموظفين أو ما يعادلها ستحصل على راتب 9000 جنيه.

كذلك سوف تحصل الدرجة الوظيفية الممتازة أو الدرجات المعادلة لها على راتب 11000 جنيه.

أما عن تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية اليوم فقد كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية أنه سوف يبدأ تنفيذها من مارس القادم.