ما حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة في فبراير 2024؟+موعد صرف الزيادة الجديدة..التضامن الاجتماعي تُجيب

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة، يتساءل الكثير من المواطنين فى جمهورية مصر العربية عن حقيقة الشائعات التي تدور حول زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024، لذلك كان وجب علي وزارة التضامن الاجتماعي أن ترد على كثرة الشائعات المنتشرة حول هذا الأمر، سواء كانت هذه الشائعات صحيحة أم أنها مجرد أقاويل، والتي بالفعل قامت بالرد علي هذا الحديث الدائرة بين الأشخاص الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لمعرفة ما جاء قالته وزارة التضامن بخصوص هذا الشأن تابع معنا عبر موقعنا موقع البديل.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة

بسبب كثرة الأقاويل التي تخص زيادة معاش تكافل وكرامة الذي يتم منحه لفئة معينة من المجتمع المصري ليس لديها أي مصدر للدخل، ويصنفون تحت خط الفقر،لذلك هم مستحقون لهذا الدعم لاعانتهم على الظروف الاقتصادية القاسية التي يمرون بها، لذلك يتمنون أن تكون هذه الشائعات حقيقية وليست مجرد كلام، لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالرد على هذا الحديث الدائر في الشارع المصري والذي أثبت عدم صحة هذا الكلام حيث أنه لا توجد نية لزيادة المعاشات لشهر فبراير، وأنه سيتم صرف المعاشات مثلما تم في الأشهر الماضية، وأن الزيادة الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي سوف يبدأ صرفها مع معاش تكافل وكرامة لشهر مارس القادم.

ما هي شروط الاستثناء من تكافل وكرامة؟

هناك بعض الشروط الاستثنائية التي وفقها لا يحصل بعض المواطنين على دعم تكافل وكرامة، لذلك يتم رفض الطلبات التي يقومون بتقديمها للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: