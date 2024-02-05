اعـــرف السن المطلوب لاضافة المواليد علي بطاقة التموين + الفئات من حقها زيادة الدعم

السن المطلوب لاضافة المواليد علي بطاقة التموين من أكثر الأسئلة التي تشغل بال المواطنين خاصة مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات مع تدهور الاوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تلفت وزارة التموين طلبات من المواطنين الراغبين في اضافة أبنائهم غير المقيدين على البطاقة من عدة مديريات التموين في المحافظات، حيث أكدت الوزارة انها تستهدف الاسر الاولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى اربع أفراد، ونوضح لكم خلال سطور التقرير الشروط المطلوبة وطريقة تسجيل الابناء غير المقيدين على البطاقة.

السن المطلوب لاضافة المواليد علي بطاقة التموين

لقد وضعت وزارة التموين عدة شروط حتى يتم قبول طلب اضافة فرد جديد على البطاقة لضمان حصول المستحقين فقط على الدعم كما يلي:

ألا يقل عمر الابن عن اربعة اعوام أي ان السن المطلوب لقبول اضافة فرد جديد هو اربع سنوات فيما فوق.

عدد افراد الاسرة لا يزداد عن اربعة افراد (الاب والأم واثنين من الأبناء).

ارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة حيث طالبت الوزارة من المديريات ارسال طلبات اضافة المواليد والكشوفات اسبوعيا من مديرية التموين الي ديوان عام الوزارة.

ان يقل الدخل الشهري او المعاش عن الحد الادني للأجور هو 3500 جنيه.

وقد حددت الوزارة عدة فئات يتم قبول طلبها لاضافة المواليد ثم يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة للتأكد مطابقتها للشروط وتتضمن هذه الفئات ما يلي:

مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

أبناء وأسر الشهداء وأبناء الاسر البديلة.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين

بعدما ذكرنا لكم السن المطلوب لاضافة المواليد على بطاقة التموين وهو 4 اعوام، فقد أكدت الوزارة أنه يمكن القيام بذلك عبر موقع دعم مصر التمويني من خلال اتباع الخطوات التالية: