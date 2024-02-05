موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 11 وتردد القناة الناقلة

حصل المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي على نشبة مشاهدة عالية في العالم العربي نظرًا لأن أحداث المسلسل مثيرة وتتمحور قصة المسلسل عن مؤسس الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبي وحروبه ضد الصليبين ومنذ عرض الحلقة الأولى منه استحوذ على نسبة مشاهدة عالية لذلك هو من أنجح الأعمال التركية، ويترقب الجميع الآن عرض الحلقة 11 من المسلسل.

موعد عرص مسلسل صلاح الدين الحلقة 11

من الجدير بالذكر أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، علمًا بأن الحلقات الجديدة يتم عرضها كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما سبقنا وذكرنا أن قناة الفجر الجزائرية تعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على شاشتها كل يوم ثلاثاء، على أن يتم استقبال القناة وفقًا للبيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أما بالنسبة إلى تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية

لابد من إتباع عدد من الخطوات من أجل استقبال قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، تأتي الخطوات على النحو التالي: