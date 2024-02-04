استقبل الان تردد قناة تنة ورنة 2024 على نايل سات التردد الجديد بجودة عالية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة تنة ورنة 2024، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي وتتميز بعرض الأغاني والأفلام الكرتونية التي تنال إعجاب الصغار وتساعدهم على قضاء وقت ممتع ومسلي وفي السطور التالية سنتعرف على تردد هذه القناة وعلى مميزاته.

تردد قناة تنة ورنة 2024

يزداد البحث عن تردد قناة تنة ورنة 2024 وذلك بسبب وجود عدد كبير من الصغار الذين يحبون قضاء وقتهم أمام شاشة هذه القناة حيث توفر لهم أحدث الأفلام الكرتونية المسلية كما توفر لهم برامج تعليمية ويستطيع كل ولي أمر تحميل القناة على جهاز الاستقبال عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

توفر القناة ترددها على القمر النايل سات حتى يستطيع الصغار متابعة محتواها بإشارة قوية:

تردد القناة: 11853.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة القناة: HD.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

كما تحرص إدارة القناة على توفير التردد على القمر الصناعي العرب سات ويمكن تنزيله من خلال هذه الإحداثيات:

تردد القناة: 11595.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة تنة ورنة نايل سات 2024

يرغب كل أب في تنزيل تردد قناة تنة ورنة 2024 وذلك لامتلاك هذه القناة الكثير من المميزات التي جعلتها من القنوات الرائدة للأطفال ومن أهم مميزاتها ما يلي: