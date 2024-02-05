“ما طار طير وأرتفع إلا كما طار وقع” الدولار يواصل السقوط ويخسر 15 جنيها بالسوق السوداء خلال يومين

شهدت الأسابيع الماضية انطلاق الدولار بسرعة الصاروخ، لينفرد بأرقام قياسية لم يسبق لها مثيلا، حيث وصل سعره في السوق الموازية إلى ما يناهز 70 جنية، ولكن هل تصدق توقعات بعض المسئولين والاقتصادين، بتراجع أسعار الدولار بشكل كبير مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، أو كما يقولون “ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع”

الدولار يواصل السقوط بالسوق السوداء

حيث شهد اليومين الماضيين انخفض سعر الدولار بما يقرب من 15 جنيها، في نفس الوقت الذي استمر فيه سعر الدولار في البنوك المصرية في الاستقرار كما هو.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار 30.82 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

أما أقل سعرا للدولار أمام الجنيه سجل في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية، حيث وصل إلى حوالي 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع، بينما سجل أعلى سعر للدولار في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة تصل إلى 30.9 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

في بنوك القطاع الخاص، وصل سعر الدولار إلى حوالي 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع في بنوك مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وقطر الوطني الأهلي (QNB) والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية وبنك بلوم وبنك المشرق والبنك الكويتي الوطني والبنك الأهلي الكويتي وأبو ظبي الأول وكريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي “.



كما وصل ثاني أعلي سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى نحو 30.88 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع في ميد بنك.