في play والإكس بوكس جراند ثفت أوتو 6 الجديدة هتشوف الفانتازيا على أصولها

لعبة جراند ثفت اوتو V، تعتبر واحدة من سلسلة ألعاب شركة روك ستار جيمز التي بدورها تعد سبيلاً لألعاب العالم المفتوح التقني المتميز، حيث تعد واحدة من افضل واشهر ألعاب الفيديو علي مستوي أجهزة Playstation الحديثة وأجهزة xBox وغيرها من التقنيات الحديثة التي تدعم تشغيل ألعاب الفيديو علي مستويات محترفة، تدور أحداث القصة حول بعض من اللصوص محاولين سرقة احد البنوك،ولكن سرعان ما تتدخل رجال الشرطة باشتباك قوي مع أفراد العصابة محاولين القبض عليهم، ويسارع أفراد العصابة علي الهرب حتي يتم إصابة احدهم وهروب الأخر، مع قصة مثيرة في عودة الأصدقاء لتحرير زميلهم الذي أصابته الرصاصة في حرب من رجال الشرطة ورجال العصابات المنافسين.

احدث الأخبار حول gta 5 mobile

انتقالاً من التحقق الباهر الذي حققته شركة Rockstar Games، وأيماناً بقدراتها البرمجية المحترفة في إنشاء واحدة من اقوي ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة، قررت فيما هو قريب إصدار نسخة من جراند ثفت علي الهاتف الذكي وطريقة تحميل gta 5 mobile بكل سهولة، وحتي يتم إصدار هذه النسخة وفرت شركة روك ستار محاكي Epic Games الذي سهل عملية تحميل اللعبة علي أجهزة الكمبيوتر والحاسوب ببعض الخطوات البسيطة كالأتي:

تحميل محاكي epic games علي الجهاز الخاص بك. التأكد من اتصال الحاسوب الخاص بك بالإنترنت بصورة قوية لتجنب عملية قطع الاتصال. بدء عملية شراء اللعبة من خلال محاكي ايبك جيمز أو من خلال موقع اللعبة الأصلي rockstar. إتمام الدفع والانتظار حتي يتم تحميل اللعبة بمنتهي السرعة والسلاسة.

تحديث اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر فبراير الجاري حيث أن هناك العديد من البحث من قبل عاشقي ومحبي لعبة جراند ثفت أوتو الخامسة حيث بعد عودة مايكل كين الجميع عاد لدخول اللعبة بأجمل جرافيك، وهناك الكثير من التطورات الرائعة لا يمكنكم التعرف عليها إلا بعد أن يتم تنزيل اللعبة على جهازك الآن، وبعدها لنري ما التفاصيل.