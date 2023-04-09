موعد اجازة شم النسيم 2023 وقائمة اسعار الفسيخ والملوحه لهذا العام

موعد اجازة شم النسيم 2023، يبحث جميع العاملين في الدولة عن موعد اجازة عيد شم النسيم للقطاع العام والقطاع الخاص حيث يكون يوم عيد شم النسيم من اقدم الاعياد لدى المصريين القدماء، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد اجازة شم النسيم بالتفاصيل ومظاهر الاحتفال بهذا اليوم.

موعد اجازة شم النسيم 2023

حدد مجلس الوزراء موعد عيد شم النسيم حيث من المفترض ان يكون يوم الاثنين القادم الموافق 17 ابريل 2023 ويوافق 26 رمضان 1444 هجريا، حيث يكون هذا اليوم اجازة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمصالح والهيئات الحكومية في الدولة.

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم

هناك مجموعة كبيرة من مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم حيث ترجع هذة المظاهر الي القدماء المصريين ومن هذة المظاهر الخروج الي الشوارع والحدائق وتزيين الفتيات بعقود من شجر الياسمين وتشغيل اغاني الربيع، وهناك مجموعة من الاطعمة التي ترتبط بيوم شم النسيم ومنها البيض الملون

أسعار الفسيخ والملوحة لشم النسيم

•فسيخ بوري من 220 إلي 260 جنيه حسب الحجم.

•برطمان فسيخ بوري مخلي 400 بسعر 230 جنيه.

•برطمان فسيخ بوري جزل 750 جرام بسعر 280 جنيه.

•علبة فسيخ فيليه 400 جرام بسعر 130 جنيه.

•علبة فسيخ فيليه 750 جرام بسعر 290 جنيه.

•برطمان فسيخ 200 جرام بسعر 70 جنيه.

•برطمان فسيخ بوري مخلي 300 جرام بسعر 200 جنيه.

•برطمان فسيخ بوري جزل 400 جرام بسعر 200 جنيه.

•ملوحة أسواني جزل بسعر 280 جنيه.

•ملوحة أسواني سوبر من 220 إلى 240 جنيه حسب الحجم.

•برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جرام بسعر 260 جنيه.

•علبة ملوحة أسواني مخلي 300 جرام بسعر 105 جنيه.

•علبة ملوحة أسواني بيبي 400 جرام بسعر 85 جنيه.

•علبة ملوحة 450 جرام بسعر 120 جنيه.