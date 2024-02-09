شوف سعر الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة||رفع سعر الفائدة على شهادة ال25%

سعر الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد أن تم ارتفاع العائد الخاص بشهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير المقدمة من البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر وذلك بنسبة 2% حتى تصل إلى 21.5% بدلا من 19.5%، ومن الجدير بالذكر أن العائد الخاص بالشهادات مرتبط بسعر الايداع على البنك المركزي والذي تم زيادته بنسبة 0.25%.

سعر الفائدة على شهادات البنك الأهلي

بعد إعلان البنك المركزي الأخير بشأن رفع الفائدة 2% ارتفع معها سعر الفائدة الخاص بشهادات البنك الأهلي المتغيرة بشكل تلقائي بنفس النسبة وهي 2% وذلك على الشهادات المتغير 21.5% ومدتها ثلاثة سنوات وذلك بعد أن تم تطبيق قيمة الفائدة والعائد يصرف كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أنه خلال الفترة المقبلة سوف يرفع البنك الأهلي قيمة الفائدة لتصبح 25% بعائد سنوي ومدة الشهادة ثلاثة سنوات.

قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة

بناء على القرار من لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الموافق 1 فبراير برفع سعر الإيداع وكذلك سعر الإقراض، أدى ذلك الارتفاع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 200 نقطة أساس حتى وصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75% بالترتيب، كذلك ارتفع سعر الخصم والائتمان بنسبة 200 نقطة أساس حتى وصل السعر إلى 21.75%، كما تغير سعر الفائدة الخاصة بالشهادات الداخلية ذات العائد المتغير في حالة قيام البنك المركزي برفع الفائدة أو خفضها، حيث أن سعر الفائدة الخاص بالشهادات سوف يتحرك بشكل تلقائي طبقًا لنسبة التغير التي تم إعلانها من البنك المركزي.