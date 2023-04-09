خراب بيوت مستعجل.. ارتفاع في أسعار السجائر الجديدة اليوم الأحد 2023/4/9 في جميع المحلات والأسواق

أسعار السجائر الجديدة اليوم من أهم الموضوعات التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين المصريين حيث تم تطبيق الزيادة يوم الخميس على أسعار السجائر بجميع انواعها وذلك تبعا لما اعلنته شركه فيليب موريس وقد اعلنت القائمة أسعار السجائر الجديدة وايضا التبغ المسخن لتكون الأسعار بدايه من 39 جنيه الى 59 جنيه للمستهلكين وسوف نتعرف على الاسعار بالتفاصيل خلال الفقرات التالية.

أسعار السجائر الجديدة اليوم

أسعار سجائر ميريت بجميع انواعها يكون 59 جنيه للمستهلكين.

والسعر الجديد لسجائر مارلبورو الأحمر يبلغ 54 جنيه للمستهلكين.

وسعر الجديد لمارلبورو جولد يبلغ 54 جنيه للمستهلكين.

سعر السجائر مارلبورو كرافت بجميع انواعها يبلغ 44 جنيه للمستهلكين

أسعار السجائر LM في مصر بعد الزيادة

سعر الجديد ل الاند ام احمر يكون 39 جنيه.

سعر السجائر ال ام الازرق ليكون 39 جنيه للمستهلكين.

سعر السجائر الجديد الا ان ام سيلفر يبلغ 49 جنيه للمستهلكين.

سعر السجائر الجديد ل ال ام فوروارد 39 جنيه للمستهلك.

أسعار التبغ المسخن في مصر

يبلغ أسعار التبغ المسخن هيتس بجميع انواعه بقيمة 48 جنيه للمستهلكين.

وتبلغ أسعار التبغ المدخن هيتس دايمنشينز بجميع انواعها 50 جنيه للمستهلكين.

اسعار السجائر في شركة الشرقية للدخان اليوم

رئيس شعبه العامة للدخان والسجائر ابراهيم امبابي أعلن عن ارتفاع اسعار السجائر التي تنتجها الشركة وذلك بداية شهر أبريل 2023 لتبلغ قيمة الزيادة من اثنين جنيه الى ثلاث جنيهات حيث يتم تطبيق الزيادة بداية من اليوم ووفقا لقانون حماية المستهلك فيجب على تاجر أن يضع التسعيرة على المنتج واذا خالف ذلك فسوف يتم تحرير محضر به ويتعرض الى العقوبة والغرامة التي يمكن ان تصل الى الحبس لمدة سنة او اكثر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتخطى حاجز مليوني جنيه لذلك على جميع التجار الالتزام بالاسعار الجديده كما هي دون اي تلاعب.