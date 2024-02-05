ثبت وأضبط بنقرة واحدة فقط “تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد” متاح على جميع الأقمار الصناعية

من القنوات المميزة التي يبحث عن ترددها الكثير والكثير من الأسر في الوطن العربي هي قناة طيور الجنة ، حيث تعد قناة طيور الجنة من قنوات الأطفال الأكثر شهرة ومشاهدة في الوطن العربي بأسره ، فقناة طيور الجنة تعد الأقدم من نوعها في نقل محتوى مميز للأطفال فمنذ انشائها الى وقتنا الحالي ما يقارب من 20 عاما وهي تحتفظ بالصدارة على حساب القنوات الاخرى التي تنافسها وفي السطور القادمة سنعرض لكم ترددات قناة طيور الجنة على مختلف الاقمار الصناعية .

تردد قناة طيور الجنة

من أكبر اسباب نجاح قناة طيور الجنة وشهرتها هو ما يقدمه صاحب قناة طيور الجنة وأولاده الاستاذ خالد مقداد حيث يقوم محتوى قناة طيور الجنة على هدف نبيل وسامي بل أهداف بالمعنى الاشمل ، حيث تقدم قناة طيور الجنة المحتوى التعليمي والمحتوى الترفيهي والمحتوى الديني والمحتوى المعرفي ومن أكثر القنوات التي تهتم بالقضية الفلسطينية وهذا واضح جدا من خلال نشرها وتحدثها دائما عن القضية من خلال بث اناشيد للتوعية بالقضية وعدم نسيانها وفيما يلي سنعرض لكم تردد قناة طيور الجنة لتتمكنوا من مشاهدتها بسهولة .

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات :

التردد هو :11258 .

استقطاب القناة هو : أفقي .

معدل ترميز القناة هو : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو : 6/5 .

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات :