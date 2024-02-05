باقي كام يوم “موعد شهر رمضان 2024 + عبارات تهنئة للمسملين بالصور” .. أجمل 30 يوم في السنة الهجرية

لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان إلا أيام قليلة، لذلك يتساءل البعض عن موعد شهر رمضان 2024 فهو من الأشهر المباركة التي تزيد فيها الصلاة والأدعية والذكاة، وتتولى الفرحة ويأتي بعد هذا الشهر الفضيل عيد الفطر المبارك، ولمعرفة موعد شهر رمضان تابعوا السطور التالية.

موعد شهر رمضان 2024

شهر رمضان من الأشهر الفضيلة والتي ينتظرها المسلمين كل عام، لما له من بهجة وفرحة في قلوب الصغار والكبار، ولذلك يرغبون في معرفة الموعد المحدد له، و وفقاً لما تم إعلانه من قبل المركز الفلكي الدولى أنه يمكن أن يكون أول أيام شهر رمضان هو الإثنين، والذي يوافق 11 من شهر مارس للعام الجديد 2024، وسيكون شهر رمضان هذه سنه ثلاثين يوماً على التوالى، ولم يعد على حلول شهر البركة إلا حوالى 40 يوماً يفصلنا عنه.

وسيتم استطلاع شهر رمضان في شهر شعبان الموافق ليوم 29 من العام الهجرى 1445ه‍ ، لكي يتم تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك، وستكون عدد ساعات الصوم حوالى ثلاثة عشر ساعة، وسيتم الزيادة في عدد الدقائق طوال شهر رمضان لتصل إلى أربعة عشر ساعة.

أدعية شهر رمضان

يوجد بعض الادعية التي يجب قولها في شهر رمضان المبارك جعله الله شهر البركة والغفران، وهي ستكون في الآتي: