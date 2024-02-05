نزلت الدفعة الجديدة لشهر فبراير 2024 “أسماء نقل النفوس بالعراق عموم المحافظات”

تسعى وزارة الداخلية بالعراق على تقديم جميع الفرص الإلكترونية للمواطنين لتسهيل عليهم عملية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس بالعراق بدون الذهاب إلى المقر، فهي من الخدمات التي تقوم بتحويل من الجهة إلى جهة أخرى للقيد المدني الخاص بالفرد داخل مدينة الحديدة، ولمعرفة طريقة الاستعلام والتسجيل تابعوا السطور التالية.

أسماء نقل النفوس بالعراق

قامت وزارة الداخلية بالعراق بالإعلان عن كيفية الحصول على أسماء نقل النفوس بالعراق، من خلال قيامك ببعض الخطوات التي تم تحديدها لتصل إلى ما تريد بكل سهوله وبدون الذهاب إلى المقر، ولمعرفة هذا الخطوات تابع التالي:

اولا يجب عليك أن تقوم بزيارة الموقع الخاص بوزارة الداخلية العراقية.

ومن ثم سجل بياناتك الدخول المطلوبة منك وهي كلمة المرور واسم المستخدم.

سيتم إدخالك على الواجهة الخاصة بالخدمات، قم بتحديد خدمة نقل النفوس، بعد ذلك حدد أنك تريد الاستعلام عن هذه الخدمة.

بعد ها سيتطلب منك أن تقوم بإرسال رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

ادخل البيانات المطلوبة منك في النموذج منها الاسم والموقع.

قم بتأكد من أن جميع البيانات صحيحة لا يوجد بها أي خطب، بعد ذلك اضغط على زر استعلام.

انتظر بضع ثواني، وستجد جنيه المعلومات التي ترغب بها أمامك.

خطوات التقديم على خدمة نقل النفوس

إليكم خطوات التقديم على نقل النفوس عبر الموقع الالكتروني المصرح به، وهي ستكون على النحو التالي: