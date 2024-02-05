استعلم عنها “نتيجة الصف الاول الثانوي في الإسكندرية 2024 ترم اول” بالاسماء فقط

تم الاعلان من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عن ظهور نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 حيث قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلام من انتهاء تصحيح درجات الصف الاول والصف الثاني الثانوي في جميع المحافظات المصرية ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة كيفية الاطلاع على نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول في محافظة الاسكندرية تابعوا معي.

نتيجة الصف الاول الثانوي في الإسكندرية 2024 ترم اول

منذ انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات وتم بدء التصحيح على الفور وجمع الدرجات من قبل الكنترول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ويمكن الآن للطلاب الاطلاع عليها في المدارس التي قاموا بتأدية الامتحانات بها حيث يمكن للطلاب الذهاب إلى المدارس والاطلاع على النتيجة من خلال اللائحة المعلق عليها كشوفات الطلاب بالدرجات فقط بالاسم وبرقم الجلوس ويتم إتاحة عرض الدرجات على الطلاب في المواعيد الرسمية للعمل حيث ان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد قام بالإعلان ان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول بمحافظة الإسكندرية بالتزامن مع ظهور النتيجة ايضا للصف الثاني الثانوي في جميع المدارس في محافظة الإسكندرية وتم الاعلان انه يمكن الإطلاع على النتائج مجانا دون دفع رسوم اي مالية داخل المدارس للصف الاول والثاني الثانوي حيث ظهرت النتيجة منذ يوم 31 يناير عام 2024 ويمكن لجميع الطلاب والطالبات تقديم تظلم على الدرجات ابتداء من يوم 4 فبراير عام 2024 الى يوم 19 فبراير عام 2024.