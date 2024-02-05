مبروك “أعرف حالًا” نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الاول بالدرجات في جميع المحافظات

تتسارع معدلات البحث لدى العديد من الطلاب وأولياء الأمور في محافظات مصر حيث ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الأول لعام 2024 جاءت هذه الزيادة في الاهتمام بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الاول

أتاحت مدرية التربية والتعليم المصرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي) إلكترونيا ولأول مرة وذلك للاستعلام عنها من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس كما أعلنت إتاحة النتائج في المدارس يومي الأربعاء والخميس محددة إعلان نتائج الصف (الأول الثانوي) بالمدارس اليوم الأربعاء ونتائج الصفين (الأول الثانوي) غدا الخميس وأعلنت المديرية بدء تلقى الإدارات التعليمية طلبات تظلم طلاب صفوف النقل (والأول الثانوي) وطلاب الشهادة الإعدادية المتضررين من نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يوما.

لتقديم على التظلمات لصف الأول الثانوي

1- يبدأ الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية المرتبطة به محددا المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها يجب دفع الرسوم المقررة في هذه المرحلة.

2- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

3- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي قدمها الطالب أو ولي أمره يقوم لجنة مشكلة من التوجيهات المختلفة بالنظر في تلك الملاحظات الطالب