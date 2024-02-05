افتـحــ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي الالكترونية كــافة المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين بالعراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك بعد اقتراب اعلان المستفيدين من الوجبة السابعة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، حيث حددت الوزارة منصة مظلتي التي يتم استقبال طلبات المواطنين عليها وبعدها تقوم اللجان المختصة بمراجعتها والتأكد من مطابقتها للشروط والأحكام ثم اعلان اسماء المقبولين على نفس المنصة، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد وسائل الدعم التي نقدمه الحكومة العراقية لمساعدة المحتاجين والفئات ذات دخل محدود في ظل ارتفاع الاسعار وتأزم الاوضاع الاقتصادية، ولذلك نقدم اليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لضمان ان تكون من المستفدين بالرعاية الاجتماعية يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل الحدود بصفة دائمة.

لا يقل العمر بالنسبة للرجل عن 18 ولا يزيد عن 60 عاما اما بالنسبة للسيدات يجب ان يتراوح بين (15- 55 عاما).

عدد افراد الاسرة لا يقل عن اربعة افراد.

عدم امتلاك محلات تجارية او انشطة اخرى او اصول عقارية.

ينبغي ألا توجد لدى الشخص وظيفة حكومية او دخل شهري ثابت.

وتوجد عدة اسباب قد يتم رفض الطلب المقدم للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وتتمثل فيما يلي:

حصول المتقدم على دعم حكومي او منحة مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية او من هيئة خيرية أخرى.

عدم توافر الشروط المطلوبة مثل الدخل المادي او الحالة الاجتماعية.

عدم اكتمال الوثائق والاوراق او بها بيانات غير صحيحة يتم رفضها بشكل نهائي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لشهر فبراير من خلال اتباع الخطوات الاتية: