أسمك فيهم يا عم “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” في جميع محافظات العراق

تسعى الحكومة العراقية دائما إلى توفير الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وذلك وفقا لشروط وضوابط محددة يأتي هذا الدعم كجزء من جهود الحكومة لمساعدة الأفراد الذين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية عن قائمة الأفراد المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية حيث تمنح هذه الوجبة للمواطنين الذين يعتبرون من أكثر الفئات احتياجا للدعم في البلاد يتلقى الأفراد الذين لا يمتلكون مصدرا للدخل الشهري دعما من الرعاية الاجتماعية بهدف تحسين ظروفهم الاقتصادية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمكنك زيارة موقع مظلتي.

شروط التقديم على المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

للتمكن من الاستفادة من الوجبة الأخيرة في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية من خلال الرعاية الاجتماعية يجب على المواطنين الراغبين في التقديم توفر عدة شروط أساسية لضمان شمولهم في هذا البرنامج التي تقدمه الحكومة إليك بعض الشروط التي يجب تحقيقها:

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين العراقيين الذين يقيمون داخل البلاد. يجب أن ينتمي المتقدم إلى الفئات التي حددها الحكومة العراقية كمستحقة للدعم الاجتماعي. يجب عدم امتلاك المتقدم للدعم أي أملاك تعتبر ذات قيمة عالية. يجب أن يكون العمر للرجال بين 18 و60 عاما وللنساء بين 15 و55 عاما.

تأكيد توافر هذه الشروط سيساعد المواطنين في الحصول على الدعم الاجتماعي والاستفادة من الوجبة الأخيرة المقدمة ضمن إطار الرعاية الاجتماعية في العراق.