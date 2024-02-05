زيادة جديدة عشان رمضان قرب “موعد نزول معاشات تكافل وكرامة 2024” .. 500 جنية لكل مستفيد

إعلان رسمي أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انطلاق عملية صرف معاشات شهر فبراير 2024 اعتبارا من اليوم الاثنين 15 فبراير 2024 ويستفيد من هذه المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن مستحق تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف تحسين أوضاع الفئات المحددة وتوفير الدعم المالي لهم.

موعد نزول معاشات تكافل وكرامة 2024

للحصول على نتيجة استعلام معاش تكافل وكرامة يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

1. الدخول مباشرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2. اختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”. 3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في المكان المخصص. 4. النقر على زر “استعلام”. 5. سيظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، سواء كانت سارية المفعول متجمدة أو موقوفة.

نأمل أن تكون هذه الخطوات واضحة ومفيدة للحصول على المعلومات المطلوبة بشكل سريع وسهل.

أماكن صرف المعاشات تكافل وكرامة

بتاريخ يناير 2024 تم تحديد بعض الأماكن التي يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة يشمل ذلك ماكينات الصرف الآلي “ATM” سواء كانت مخصصة للصرف أو متفق عليها مع بعض البنوك يمكن أيضا صرف المعاش من مكاتب البريد الموجودة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية تؤكد الوزارة في بيانها أنه سيتم إيداع المعاشات في ماكينات البنوك ومكاتب البريد يوم الاثنين الموافق 15 يناير يتيح هذا النظام للمواطنين سحب تكافل وكرامة بكل يسر وسهولة حيث يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة في مختلف الأماكن المحددة.