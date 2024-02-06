الحقي اشتري وخزني.. مفاجئة غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2024/2/6 في الاسواق والمحلات
تعديل كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، حيث وصل سعر كيلو البانيه إلى 220 جنيه، بينما تجاوز سعر كيلو الفراخ البلدي في المزراع قيمة 100 جنيه، ليباع للمستهلك بسعر 120 جنيه للكيلو الواحد، مما سبب انخفاضاً كبيراً في الشراء، ويرجع السبب الرئيسي في زيادة سعر الفراخ هو الارتفاع الجنوني في سعر طن الأعلاف ليصل سعره إلى 32 ألف جنيه.
أسعار الدواجن اليوم
واصلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 فبراير زيادتها الغير مبررة، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة الآن إلى 93 جنيه ليصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، في حين بلغ ثمن الفراخ الساسو قيمة 130 جنيه للكيلو الواحد، بعدما كانت الفراخ هي المصدر الأساسي للبروتين الحيواني والأرخص أصبح العديد من طبقات المجتمع المصري يعانون أشد العناء أثناء شرائه.
سعر الدواجن في المزرعة
نتيجة ارتفاع طن الأعلاف زادت أسعار تكلفة تربية الدواجن بشكل غير طبيعي، مما جعل الكثيرون من التجار يضطرون إلى غلق محلاتهم، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط السوق ومراقبة سماسرة الفراخ لكي يتم السيطرة على الأسعار، وفيما يلي أسعار الدواجن في المزرعة خلال تعاملات اليوم، وهى كالتالي:
- سعر كيلو البط البلدي في المزرعة سجل 110 جنيه.
- ثمن كيلو البط الفرنساوي في المزرعة اليوم بلغ 80 جنيه.
- بينما ارتفع سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة نحو 120 جنيه.
- سعر البط المولار في المزرعة سجل 90 جنيه للكيلو.
- في حين بلغ سعر كيلو الديك الرومي الأبيض في المزرعة قيمة 120 جنيه.
- سعر الديك الرومي الأسود البلدي سجل في المزرعة اليوم 130 جنيه للكيلو الواحد.
- أما بالنسبة لسعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة سجلت 93 جنيه، لتصل للمستهلك 100 جنيه.
- سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة 121 جنيه، ونحو 130 جنيه في المحلات.
- سعر الأرنب اليوم في المزرعة وصل إلى 100 جنيه.
- ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي الحر في المزرعة نحو 120 جنيه.