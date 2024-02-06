الحقي اشتري وخزني.. مفاجئة غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2024/2/6 في الاسواق والمحلات

تعديل كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، حيث وصل سعر كيلو البانيه إلى 220 جنيه، بينما تجاوز سعر كيلو الفراخ البلدي في المزراع قيمة 100 جنيه، ليباع للمستهلك بسعر 120 جنيه للكيلو الواحد، مما سبب انخفاضاً كبيراً في الشراء، ويرجع السبب الرئيسي في زيادة سعر الفراخ هو الارتفاع الجنوني في سعر طن الأعلاف ليصل سعره إلى 32 ألف جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

واصلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 فبراير زيادتها الغير مبررة، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة الآن إلى 93 جنيه ليصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، في حين بلغ ثمن الفراخ الساسو قيمة 130 جنيه للكيلو الواحد، بعدما كانت الفراخ هي المصدر الأساسي للبروتين الحيواني والأرخص أصبح العديد من طبقات المجتمع المصري يعانون أشد العناء أثناء شرائه.

سعر الدواجن في المزرعة

نتيجة ارتفاع طن الأعلاف زادت أسعار تكلفة تربية الدواجن بشكل غير طبيعي، مما جعل الكثيرون من التجار يضطرون إلى غلق محلاتهم، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط السوق ومراقبة سماسرة الفراخ لكي يتم السيطرة على الأسعار، وفيما يلي أسعار الدواجن في المزرعة خلال تعاملات اليوم، وهى كالتالي: