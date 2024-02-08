تعرف على مهام جاتا سان أندرياس التحديث الجديد GTA San Andrias New Update 2024

مهام جاتا سان أندرياس التحديث الجديد ضرورية ويجب تخطيها، حيث أن لعبة جاتا سان اندرس واحدة من أهم ألعاب الأكشن التى يعشقها الملايين من محبي وعشاق الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، فهي لعبة مثيرة ومشوقة وتم تطويرها بشكل فريد، كما أن بها رسومات ثلاثية الأبعاد وكذلك تأثيرات صوتية تزيد من حماس اللاعبين داخل اللعبة، ويوجد باللعبة أيضًا شفرات ومهام مختلفة سوف نتعرف عليها فيما يلي.

مهام جاتا سان أندرياس التحديث الجديد

هناك العديد من المهام المختلفة داخل لعبة جاتا سان اندرس، فهناك مهمات بحرف$، كذلك هناك مهمات بحرف w، أيضًا هناك مهمات بحرف s، وجاءت هذه المهمات كالتالي:

المهمة بحرف$ يطلق عليها داخل اللعبه اسم مقبرة الطائرات وهذه المهمة سوف تساعد اللاعب للتجهيز إلى المزيد من المهمات الأخرى الاستثنائية والإضافية، حيث بإمكان اللاعب الاتجاه إلى شكل المنزل باللون الأزرق لكي يتمكن من شرائه بمبلغ 80000$.

كذلك مهمة لعبه جاتا سان اندرس بحرف W يطلق عليها اسم Mountain Cloud Boys، هذه المهمة هي المهمة الأولى التي تكون بين اللاعب ورئيس العصابة وعلى اللاعب الانتقال إلى علامة X على الخريطة ثم يتم توصيل WuZi باتجاه العلامة الموجودة عند الخريطة و سوف تتبعه بعض السيارات ومن هنا يقوم اللاعب بقتل الأفراد بالعصابة واحد بعد الآخر وبعد الانتهاء من قتلهم اركب السيارة وينتقل إلى العلامة الصفراء الموجودة على الخريطة وبذلك يكون اللاعب تمكن من إنهاء المهمة بنجاح.

لعبة جاتا سان اندرس مهمة القطار

تعتبر مهمة القطار داخل اللعبة واحدة من أهم المهمات وحتى يتمكن اللاعب من اجتيازها عليه الانتقال إلى العلامة التي توجد على الخريطة ثم يقوم بحمل سلاح أو البندقية التي تظهر أمامه ثم يتوجه إلى العلامة على الخريطة وبذلك سوف يجد نفسه داخل محطة القطار وعندها يقوم بإتباع القطار حتى يصل إلى Los Santos وعندها سوف يلاحظ خروج أشخاص يحملون بعض الأسلحة ويتبعون اللاعب وعندها يجب على اللاعب ألا يقترب من هؤلاء الأشخاص ولكنه يقوم بقيادة واحدة من السيارات والسير دون الاقتراب من الأشخاص حتى يتم استخدام البندقية لقتل هذه الأشخاص وعندها سوف تنتهي المهمة بنجاح.