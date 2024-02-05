بالاسماء فقط “بدون رقم امتحاني” نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024

في الساعات الاخيرة المضية تصدرت نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في العراق مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث من المعروف أنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث المتوسط منذ أسابيع ، وفي الوقت المحدد من كل عام ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط موعد ظهور نتائجهم ، ويريد أولياء الأمور معرفة درجات ابنائهم في كل المواد التي قاموا بامتحانها ، حيث ان هذه الدرجات ستحدد المسيرة التعليمية القادمة لكل طالب .

نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024

يترقب العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط درجاتهم ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه سيتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية سواء عبر موقع نتائجنا أو عبر موقع ملازمنا ، يستطيع الطلاب والطالبات الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية والحصول على النتيجة بكل سهولة ، ما عليهم الى الدخول على الانترنت وكتابة موقع وزارة التربية العراقية في محرك البحث ومن ثم الدخول على الموقع واختيار المرحلة التعليمي الملتحق بها وهي الصف الثالث المتوسط ويقوم باختيار السنة الدراسية 2023-2024 ويقوم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص به والتأكد من ادخال جميع البيانات المطلوبة منه بشكلها الصحيح ومن ثم الضغط على زر النتيجة ، فور ظهور النتيجة سيتم ظهور الدرجات الخاصة بكل طالب أمامه مباشرة على الشاشة .

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024

قد ظهرت بالفعل نتائج الثالث المتوسط في عدة محافظات منها الكوفة وبغداد وسوف تظهر النتائج في باقي المحافظات في الساعات المقبلة .