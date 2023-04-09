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بعد الارتفاع الأخير.. تعرف على اسعار مواد البناء في مصر وفقًا لتاريخ اليوم 9 ابريل 2023
اسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل شهدت ارتفاع ملحوظ في أسعارها عن الأسبوع الماضي حيث زادت اسعار الحديد والاسمنت والزلط والرمل.
اسعار مواد البناء في مصر
ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل اليوم ووصل اسعار الحديد والاسمنت اليوم إلى:
- ارتفع سعر طن الحديد اليوم في مصر حيث وصل سعر طن حديد العتال إلى 38800 جنية.
- كما ارتفع سعر طن حديد عطية في مصر اليوم إلى 38800 جنية.
- وصل سعر طن حديد سرحان اليوم في مصر إلى 38500 جنية.
- بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم في مصر إلى 38600 جنية.
- سعر طن أسمنت المخصوص وصل اليوم إلى 1990 جنية.
- سعر طن أسمنت العسكري اليوم وصل إلى 1880 جنية.
- سعر طن أسمنت النصر اليوم وصل إلى 2010 جنية.
- وصل سعر أسمنت السهم اليوم إلى 1890 جنية.
- وصل سعر أسمنت السويدي اليوم إلي 2060 جنية.
- سعر أسمنت العسكري بني سويف اليوم وصل إلى 1870 جنية.
- أسمنت العامرية وصل سعر الطن اليوم إلى 2035 جنية.
أسعار الرمل والزلط اليوم
ارتفع سعر الرمل والزلط اليوم عن الأيام الماضية ووصل سعر متر الرمل والزلط اليوم إلى الآتي:
- وصل سعر متر الرمل اليوم ما بين 195 إلى 230 جنية مصري.
- كما وصل سعر جرار الرمل الذي يكون بحمولة 10 متر إلى حوالي 2000 جنية.
- وصل سعر متر الرمل الخشن اليوم إلى 95 جنية.
- وصل سعر الزلط الفينو اليوم إلي 275 جنية.
وبالتالي قد نكون حصلنا على كافة المعلومات التي تتعلق بأسعار المواد كما هو موضح لكم.