بعد الارتفاع الأخير.. تعرف على اسعار مواد البناء في مصر وفقًا لتاريخ اليوم 9 ابريل 2023

اسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل شهدت ارتفاع ملحوظ في أسعارها عن الأسبوع الماضي حيث زادت اسعار الحديد والاسمنت والزلط والرمل.

اسعار مواد البناء في مصر

ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل اليوم ووصل اسعار الحديد والاسمنت اليوم إلى:

ارتفع سعر طن الحديد اليوم في مصر حيث وصل سعر طن حديد العتال إلى 38800 جنية.

كما ارتفع سعر طن حديد عطية في مصر اليوم إلى 38800 جنية.

وصل سعر طن حديد سرحان اليوم في مصر إلى 38500 جنية.

بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم في مصر إلى 38600 جنية.

سعر طن أسمنت المخصوص وصل اليوم إلى 1990 جنية.

سعر طن أسمنت العسكري اليوم وصل إلى 1880 جنية.

سعر طن أسمنت النصر اليوم وصل إلى 2010 جنية.

وصل سعر أسمنت السهم اليوم إلى 1890 جنية.

وصل سعر أسمنت السويدي اليوم إلي 2060 جنية.

سعر أسمنت العسكري بني سويف اليوم وصل إلى 1870 جنية.

أسمنت العامرية وصل سعر الطن اليوم إلى 2035 جنية.

أسعار الرمل والزلط اليوم

ارتفع سعر الرمل والزلط اليوم عن الأيام الماضية ووصل سعر متر الرمل والزلط اليوم إلى الآتي:

وصل سعر متر الرمل اليوم ما بين 195 إلى 230 جنية مصري.

كما وصل سعر جرار الرمل الذي يكون بحمولة 10 متر إلى حوالي 2000 جنية.

وصل سعر متر الرمل الخشن اليوم إلى 95 جنية.

وصل سعر الزلط الفينو اليوم إلي 275 جنية.

وبالتالي قد نكون حصلنا على كافة المعلومات التي تتعلق بأسعار المواد كما هو موضح لكم.