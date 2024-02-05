ألحق خصومات وعروض الكتب قبل موعد انتهاء موسم معرض الكتاب 2024 + الحصول على دعوة مجانية

سيتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا يتاح دخول المعرض لأصحاب الدعوات والمشتركين بصالة العرض الرئيسية

موعد انتهاء موسم معرض الكتاب 2024

سيستمر العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث ستمتد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة مساء يبدأ هذا الجدول الزمني اعتبارا من تاريخ 25 يناير ويستمر حتى 6 فبراير لعام 2024 يتيح هذا التوقيت الوفير للزوار والمهتمين بالكتب الاستمتاع بفعاليات والتفاعل مع مجموعة متنوعة من الفعاليات والفعاليات الثقافية المقامة خلال الحدث الثقافي المميز.

ما هي حقوق الجهات المنظمة لمعرض الكتاب

وفقا للبند الثاني من لائحة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 يتم تحديد ساعات العمل للجمهور اعتبارا من اليوم التالي للافتتاح حيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء يسمح للعارضين بالدخول قبل هذا الموعد بساعة عبر الأبواب المخصصة لهم باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمدد موعد الدخول حتى الساعة التاسعة مساء يجوز للجهة المنظمة تأجيل افتتاح المعرض أو تعديل أوقات افتتاحه وتحتفظ بحقها في تغيير مدته أو إلغاءه بشكل كلي في حالة وقوع أي تغييرات يظل ساريا معظم الاتفاقيات المبرمة مع العارضين وتظل الرسوم الإيجارية سارية المفعول كما يحظر على العارضين إغلاق أجنحتهم أو تفريغها قبل نهاية موعد المعرض.