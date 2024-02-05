خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي بـ 12 ألف جنية فقط!! .. هتتجوز بالتقسيط المستريح

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 20,044 وحدة سكنية ضمن مشروعات “سكن مصر، دار مصر، جنة” بينما ينتظر الآلاف من المواطنين بفارغ الصبر إعلانا من وزارة الإسكان المتوقع لبرنامج الإسكان للمحدودي الدخل، والذي من المقرر طرحه قريبا.

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يسر صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان عن بدء فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 اعتبارا من شهر يناير 2024، يأتي هذا الإعلان بعد تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية في الإعلانات السابقة، حيث يستمر التزامنا بتوفير السكن الملائم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتوجب على المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي أن يكون من الجنسية المصرية.

يكون عمره لا يقل عن 21 عاما.

يجب أيضا عدم حصوله على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي سابقا.

يشترط أن يكون دخل المتقدم المتزوج لا يقل عن 6،000 إلى 8،000 جنيه مصري.

ويجب تقديم الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي

يتطلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي تقديم الوثائق التالية: