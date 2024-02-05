حقيقة زيادة رواتب الموظفين 50% بمناسبة رمضان “وزارة المالية تحسم الجدال” .. مبروك ياعم

تنبثق عدة استفسارات من قبل المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص حول الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات لعام 2024 يعود هذا التساؤل إلى التصريحات الأخيرة للدكتور محمد معيط وزير المالية الذي أشار إلى وجود تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين 50% بمناسبة رمضان

أشارت التصريحات إلى أنه علي تنفيذ الموازنة العامة الجديدة في يوليو 2024 وعبر خلالها عن تمنياته بتطبيق الزيادة المرتقبة في المعاشات والمرتبات قبل حلول شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة العمال في التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة تمنى المتحدث أيضا أن يتم تقديم زيادة المرتبات والمعاشات قبل شهر رمضان بناء على السيناريو الذي حدث في العام الماضي عندما تم تبكير العلاوة في شهر إبريل يشير إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

بعض التغييرات في رواتب الموظفين في رمضان

لبيان صادر عن وزارة المالية أعرب الوزير عن حرصه البالغ على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 يأتي ذلك بهدف تحديد أولويات الإنفاق العام وضمان توافقها مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة تشدد التصريحات على أهمية مشاركة مختلف شرائح المجتمع في هذا الحوار لضمان تضمين آرائهم واحتياجاتهم في صياغة الموازنة يسلط الضوء على الشفافية والشمولية