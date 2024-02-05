نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول في عموم المحافظات “مبروك النتيجة ظهرت بالاسم”

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول في الوقت الحالي، يترقب جميع طلبة وطالبات المرحلة الاعدادية نتائج السادس الإعدادي لعام 2024، بعد انتهائهم من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، يسعى الجميع إلى معرفة موعد ظهور النتائج، والتي أعلنت وزارة التربية العراقية أنها ستعلن عنها عبر موقعها الإلكتروني المعتمد “نتائجنا”، يتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بكل من خلال هذا الموقع، مما يسهل عليهم الحصول على المعلومات اللازمة دون عناء.

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول

أكدت وزارة التربية العراقية على أن موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي سيكون في مقتبل الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق، قبل إتاحتها للطلاب في مرحلة الرصد، تبذل الوزارة جهودا مضاعفة لتحسين الخدمات المتاحة على موقعها الرسمي.

رابط نتائج السادس الإعدادي 2024

الخطوات اللازمة للوصول إلى نتائج السادس الإعدادي عبر موقع “نتائجنا” يمكنك اتباع الخطوات التالي: