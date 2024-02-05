ظهرت رسميا ..نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في محافظة الغربية 2024 موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الغربية 2024، تشهد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية، من أجل الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن تم الإعلان عن النتائج في العديد من المحافظات الأخرى في مصر، و يشعر الطلاب بالقلق والترقب لمعرفة جهودهم ونتائجهم خلال العام الدراسي الأول، ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على كيفية الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية الترم الاول:

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، انه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراقبة والمراجعة لنتائج امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، مشيرا أن عمليات التصحيح تتمت بدقة عالية وشفافية تامة، بهدف ضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل صحيح وعادل دون أي تحيز، من المتوقع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم اعتماد النتائج من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،ثم نشر النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى موقع نتيجة نت، وذلك لتسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية 2024:

قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير خطوات من خلالها يستطيع الحصول على النتائج بشكل بسيط للغاية:

يتم الدخول إلي موقع “نتيجة نت.”

يتم إختيار المحافظة التابع لطالبه.

بعد ذلك يتم تسجيل رقم الجلوس.

في النهاية إنقر علي إظهار النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية 2024

يتوجه الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة الغربية بالبحث عبر موقع بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية من أجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول، وذلك عقب قيام محافظ الاقليم باعتماد النتيجة.