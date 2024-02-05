استقبل اقوى قنوات الاطفال “تردد قناة طيور الجنة 2024” .. متاح على جميع الأقمار الصناعية

تحديثا لعام 2024 يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات تعتبر قناة طيور الجنة من بين القنوات الرائدة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية باللغة العربية.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

التردد:11310

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات:

التردد:11274

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

لضبط القناة طيور الجنة

لتنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديدة يمكنك اتباع الخطوات التالية بعد استخدام جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك:

1. ابدأ بالتوجه إلى قائمة البحث عن القنوات الفضائية على جهاز الاستقبال الخاص بك. 2. اختر خيار بحث عن القنوات أو تحديث القنوات المتاح في قائمة الاستقبال. 3. حدد القمر الصناعي الذي يبث عليه قناة طيور الجنة ويمكن العثور على هذه المعلومات في دليل القنوات الفضائية أو عبر البحث على الإنترنت. 4. بعد تحديد القمر الصناعي الصحيح قم بإدخال التردد الصحيح في جهاز الاستقبال الخاص بك وتأكيد البحث عن القناة. 5. بمجرد اكتمال البحث يجب أن تظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.

أن الترددات والمعلومات الفنية قد تختلف بناء على المنطقة الجغرافية ومزود الخدمة الفضائية الخاص بك لذا قد تحتاج إلى تحديثات دورية للقنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على أحدث المعلومات.