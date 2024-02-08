مع نهاية تعاملات اليوم، تعرف على سعر جرام الذهب اليوم في مصر+سبب اختلاف الأسعار من تاجر لتاجر

سعر جرام الذهب اليوم، جميع المواطنين يقومون بالبحث عن أجدد الأخبار الخاصة بالذهب كل يوم، حيث أن الذهب كل يوم في تجدد مستمر، ويتم ترقب الأسعار الخاصة بالذهب بجميع أنواع عياراته كل يوم، حيث أن الذهب من أكثر الأشياء الأساسية التي تقوم بالتأثير في اقتصاد البلاد، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن سعر الجرام الخاص بالذهب اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم

جميع المواطنين يتساءلون كل يوم عن أجدد أخبار الذهب وأسعاره، وهذا الأمر يرجع إلى التغيرات الحادثة في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بالبلاد، فجميع الشباب والنساء يهتمون لأمر الذهب بشكل كبير، فلهذا يكثر التساؤل عن أسعاره لكي يستطيع المواطنين تحديد ما إذا سيقومون بالشراء أم بالبيع، كما أن جميع الأسواق المحلية تقوم بالتعامل على السعر الخاص بالذهب اليوم، فلهذا يتم التساؤل بشكل كبير عن سعر جرام الذهب اليوم وإلى أي الأرقام قد وصل.

أسعار جرام الذهب

أسعار الذهب الخاصة باليوم وهو اليوم الثامن من شهر فبراير لعام 2024 تكون كالآتي:

بالنسبة إلى العيار 24 الخاص بالذهب فإن الجرام الخاص به قد وصل إلى 4114 جنيهًا.

بالنسبة إلى العيار 21 الخاص بالذهب فإن الجرام الخاص به قد وصل إلى 3600 جنيهًا.

بالنسبة إلى العيار 18 الخاص بالذهب فإن الجرام الخاص به قد وصل إلى 3086 جنيهًا.

بالنسبة إلى العيار 14 الخاص بالذهب فإن الجرام الخاص به قد وصل إلى 2400 جنيهًا.

العوامل المؤثرة في اختلاف الأسعار

وتختلف الأسعار من مكان لمكان ومنطقة لمنطقة نظرا لنسبة المبيعات والمضاربات التجارية في البورصة وهي أمور يعاقب عليها القانون حيث يجب الالتزام بالسعر الرسمي، وكذلك بسبب الضريبة والدمغة والمصنعية، و وهي متغيرة حسب المنتج، كذلك تتغير أسعار الذهب خلال ساعات اليوم بسبب تغير سعر الدولار في الأسواق وكذلك السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية.