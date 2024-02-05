الحقي اشتري وخزني ياست الكل.. سعر كرتونه البيض اليوم الاثنين 2024/2/5 في جميع المحلات والاسواق

صدمة جديدة في سعر كرتونه البيض اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة قيمة 145 جنيه، لتباع للمستهلك بسعر 157 جنيه، في حين وصل سعر كرتونة البيض الأبيض جملة في المزرعة نحو 145 جنيه، على أن تصل للمستهلك بسعر 155 جنيه، فعلى الرغم من أن البيض يعد من أهم المأكولات الرئيسية للمواطنين إلا أنه أصبح الكثيرون غير قادرون على شرائه بسبب ارتفاع سعره.

سعر كرتونه البيض اليوم الاثنين

ارتفاع رهيب في سعر كرتونه البيض اليوم الاثنين 5 فبراير، وذلك نتيجة زيادة أسعار أعلاف الدواجن خلال الفترة الماضية، والذي كان سببه ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء، ولقد تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل ضبط الأسعار الغير مستقرة مطلقاً، حيث سجل كرتونة البيض الأحمر في المزرعة سعر 147 جنيه، ليباع للمستهلك بسعر 157 جنيه، كما وصل ثمن كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية 155 جنيه.

أسعار كرتونة البيض في المزرعة اليوم

واصل البيض ارتفاعه بجميع أنواعه خلال التعاملات اليومية في بورصة البيض، وطبقاً للتحديثات الجديدة جاءت أسعار كرتونة البيض والأعلاف على النحو التالي: