متعي صغارك وثبتِ تردد قناة طيور الجنة بيبي ٢٠٢٤ نايل سات لأناشيد أطفال ولا أروع

من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى مميز للأطفال هي قناة طيور الجنة، ولهذا الأمهات يبحثن باستمرار عن تردد قناة طيور الجنة بيبي ٢٠٢٤، حيث ترغب السيدات في عرض محتوى مميز للأطفال من أجل تسليتهم وفي نفس الوقت إكسابهم عادات صحيحة سليمة، وبتقرير اليوم نرفق لكم التردد الخاص بالقناة وبعض المعلومات عنها، فضلًا تابعوا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي ٢٠٢٤

طيور الجنة اسم غني عن التعريف، حيث تأتي على رأس قائمة أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال منذ انطلاقها منذ عام 2008 الماضي، حيث تم بث محتواها ببداية الأمر على النايل سات ونُقلب لعرب سات، ثم الآن تم إتاحتها مجددًا على النايل سات، وقد اختصت القناة بتقديمها باقة من أفضل الأناشيد للأطفال، وذلك بجانب عدد من البرامج التي تقوم بمخاطبة الأطفال وتقدم لهم نصائح جوهرية وبشكل غير مناسب يستجيب له الأطفال، ويأتي التردد الخاص بالقناة وفقًا لتلك الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد للقناة: 11258.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز على رقم 27500.

التصحيح على رقم 3/4.

استقبال التردد الخاص بقناة طيور الجنة

قد يكون بحوزتكِ سيدتي تردد قناة طيور الجنة بيبي ٢٠٢٤، ولكنكِ غير قادرة على تثبيت القناة، وكي تتمكنين من تثبيت التردد، قومي باتباع ما يلي:

توجهي في البداية إلى الزر الخاص بالقائمة من ريموت التحكم بجهاز الاستقبال.

اضغطي على قائمة الأقمار الصناعية، ثم حددي النايل سات.

بالترتيب يتم إدخال باقي الإحداثيات الخاصة بالقناة، ثم انقري على بحث.

لحظات وبعدها يتم تثبيت القناة بقائمة القنوات المفضلة لديكِ.

أناشيد طيور الجنة بيبي 2024

وتقوم القناة بنقل باقة من الأناشيد المميزة التي تُعجب الصغار والكبار، حيث الأناشيد مقدمة للأطفال الصغار، وتأتي تلك الأغاني على النحو التالي: