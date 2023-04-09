يبحث العديد من سكان جمهورية مصر العربية عن موعد إصدار زيادة التموين لعام 2023، بما أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت عن زيادة التموين والفئات المستهدفة التي تستحق هذا الزيادة، نقدم لكم موعد صرف زيادة التموين في مصر 2023 والفئات المستحقة، وزيادة التموين الذي تم توفيره في مصر للفئات المستحقة، وكيفية إضافة ابنٍ إضافي إلى القائمة المستحقة من خلال استخدام الرابط الإلكتروني.

موعد صرف زيادة التموين في مصر 2023 والفئات المستحقة

تُعد حقيقة صرف زيادة التموين في مصر، خلال شهر رمضان المبارك ولسنة 2023، أمراً منتظَراً، وقد شهدت الدولة زيادة كبيرة في المُبالغ التموينية وكذلك الأغذية التموينية، تعمل الحكومة على دعم الأسر عن طريق زيادة التموين، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية، تم صرف هذه الزيادة في سبتمبر/أيلول من عام 2022، وستستمر لمدة 10 أشهر حتى يتم نزولها في شهر مايو/أيار من عام2023.

ستتم زيادة الحصص التموينية في رمضان 2023 في شهر أبريل المقبل، وذلك يبدأ من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.

الفئات المستحقة من زيادة التموين في مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن المستحقين لزيادة التموين، حيث تضمنت هذه المجموعات أربع فئات مؤهلة، ألا وهي

سوف تحصل جميع الأسر التي تقاعدها أقل من 2500 جنيه مصري على زيادة خاصة في شهر رمضان لعام 2023.

يتيح لجميع الأسر التي يصل مدخولها الشهري إلى 2700 جنيه الحصول على زيادة تموينية استثنائية في شهر رمضان عام 2023.

يحصل جميع المستحقين من أصحاب التأمين الاجتماعي وبرنامج الكرامة والأرامل والمطلقات على فئة خاصة، والتي تشملهم جميعًا، بزيادة استثنائية في رمضان 2023.

ستستهدف الزيادة العالية في رمضان لعام 2023 كل أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

زيادة الحصة التموينية في مصر رمضان 2023

صدر المرسوم الرئاسي من قبل الحكومة في جمهورية مصر العربية، وهو يحدد زيادة استثنائية في تقديم المواد التموينية للأسر الأشد حاجة في مصر، واتفق على صرف هذه الزيادة خلال شهر رمضان 2023، بناءً على معايير معينة.

سيكون مقدار الزيادة الاستثنائية في تكلفة الطعام خلال شهر رمضان لعام 2023 100 جنيه لكل أسرة. سيتم صرف مبلغ إضافي وغير متوقع خلال شهر رمضان في عام 2023، حيث سيصل إلى 200 جنيهاً لكل بطاقة تموينية يتم تسجيلها عليها اثنتان أو ثلاث أسر. سيتم إنفاق مبلغ إضافي قدره 300 جنيه مصري في الحصص الغذائية خلال رمضان 2023 وسيتم إضافتها على بطاقة التموين الخاصة بأكثر من ثلاث عائلات.



خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين مصر 2023

ويمكن أن يتم إضافة المواليد إلى برامج التموين وجداول صرفها كجزء من الحديث عن الإمدادات، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المناسبة.

ينبغي على الفرد تسجيل الدخول على موقع مصر الرقمية.

يتعين على المهتمين بتعديل البيانات الخاصة بالمواليد تأسيس حساب خاص وتسجيل الدخول عبره.

يجب كتابة الرقم الوطني القومي.

يتعين كتابة الاسم الأول للأم في البداية، ثم اضغط على خدمات التموين.

ينبغي الضغط على أفراد العائلة الذين ليس لديهم التزامات تموينية.

ثم كتابة اسم الابن أو الابنة التي تريد إضافتها رباعياً والرقم الوطني الخاص بهم أيضا.

إدماج الأقارب دون التعرض للضغوط لاستضافة الأبناء وكذلك إضافتهم أيضًا.

قدمنا لكم موعد صرف زيادة التموين في مصر 2023 والفئات المستحقة، وتعرفنا على إدخال إضافة المواليد على بطاقة التموين في مصر 2023 أيضا.