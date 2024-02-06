مبروك للجميع.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس باقي المحافظات عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

أتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي، حيث أعلن العديد من محافظات الجمهورية نتائج اختبارات الصف الثالث الإعدادي منذ عدة أيام، وبحسب التصريحات المؤكدة فإنه جاري العمل الآن انتهاء الكنترول من مراجعة تدقيق وتمحيص كراسات إجابات الطلاب، والتي من المفترض الانتهاء منها قبل بداية دراسة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024

أطلقت بعض المحافظات رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 خلال الأيام الماضية، حيث انتهى طلاب الصف الثالث من أداء اختبارات نصف العام الأول منذ أكثر من أسبوع، كما انتهت فترة الامتحانات بدون صدور أي شكاوى من قِبل الطلاب أو أولياء الأمور، فلقد حرصت الوزارة على سير عملية الاختبارات بشكل ناجح، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب.

وعلى صعيد آخر شدد وزير التربية والتعليم على باقي الإدارات التعليمية القيام بانتهاء من مراجعة النتائج بشكل أسرع، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني والمقرر بدؤها في 10 فبراير.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وتماشيا مع التطور التكنولوجي الهائل المستخدم بالعالم أكمله، قامت وزارة التربية والتعليم بتدشين منصة إلكترونية يتم من خلالها نشر جميع الخدمات التعليمية متضمنة نتائج كافة الصفوف الدراسية، ولكي يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته يرجى اتباع الآتي:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي مباشرة من هنا .

تحديد خيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي الطالب لها.

كتابة اسم ورقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

النقر على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار لعدة دقائق حتى ظهور كشف النتائج على الشاشة.

يمكن تحميل النتيجة على الجهاز من خلال الضغط على تبويب طباعة.

تتوزع درجات الامتحانات في الدور النهائي للفصل الدراسي الأول كما يلي:

مادة اللغة العربية: تكون الدرجة الكلية 40 درجة، ويتطلب النجاح الحصول على 20 درجة على الأقل.

مادة اللغة الإنجليزية: تكون الدرجة الكلية 30 درجة، ويتطلب النجاح الحصول على 15 درجة على الأقل.

مادة الدراسات الاجتماعية: تكون الدرجة الكلية 20 درجة، ويتطلب النجاح الحصول على 10 درجات على الأقل.

مادة العلوم: تكون الدرجة الكلية 20 درجة، ويتطلب النجاح الحصول على 10 درجات على الأقل.

مادة الرياضيات (الجبر والهندسة): تكون الدرجة الكلية 30 درجة، ويتطلب النجاح الحصول على 15 درجة على الأقل.

يجب على الطلاب الحصول على الدرجات المطلوبة في جميع المواد الأساسية للنجاح في الصف الثالث الاعدادي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي