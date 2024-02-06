بعد قليل.. نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع natiga4dk.net
اعتمد شيخ الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 بجميع محافظات الجمهورية منذ قليل، حيث خاض نحو 177109 طالب وطالبة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول، والتي تم انطلاقها في يوم الثلاثاء 16 يناير وحتى 23 من ذات الشهر، ومن المقرر رفع كشوفات النتائج على بوابة الأزهر خلال اللحظات القادمة، وذلك تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور.
نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024
لحظات قليلة تفصلنا عن الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المعاهد الأزهرية التعليمية، حيث أعلن المتحدث الرسمي بإسم مشيخة الأزهر الشريف عن قيام شيخ الأزهر باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسمياً، وجاري العمل الآن على رفعها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.
ولقد انتهت أعمال التصحيح ومراجعة كراسات الإجابة بشكل سريع ومنظم، ومن أجل الحفاظ على حق كل طالب تم التصحيح بكل أمانة ونزاهة.
الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024
من أجل التيسير على الطلاب والتسهيل عليهم قام الكيان الأزهري بطرح بوابة الأزهر الإلكترونية التي من خلالها يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته بكل سهولة، ويتم إجراء ذلك على النحو التالي:
- الذهاب إلى بوابة الأزهر الشريف مباشرة من هنا.
- اختيار خانة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.
- تحديد الفصل الدراسي الأول.
- كتابة اسم ورقم جلوس الطالب.
- النقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.
- الانتظار لحين ظهور النتيجة على الشاشة.
توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول
جاء مجموع وتوزيع درجات أعمال السنة في اختبارات الصف الثالث الإعدادي الأزهري على النحو التالي:
- مادة الفقه: 25 درجة.
- مادة القرآن الكريم: 20 درجة.
- الحديث والتفسير: 25 درجة.
- مادتي التوحيد والسيرة النبوية: 25 درجة.
- مادة الثقافة الإسلامية: 10 درجة.
- النحو والصرف: 25 درجة.
- مادة المطالعة والنصوص: 25 درجة.
- مادة الرياضيات: 30 درجة.
- مادة الدراسات الاجتماعية والعلوم: 20 درجة.
- مادة اللغة الإنجليزية: 20 درجة.
هنا.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات
الإثنين 05/فبراير/2024 – 10:11 ص
ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات، حيث يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الأزهري في مختلف المعاهد الأزهرية الراغبين في معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات
يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف عقب الانتهاء رسميًا من تصحيح أوراق إجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية وثم اعتمادها رسميا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف حيث يتم إعلان نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي.
عدد طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 ترم أول
بلغ أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفصل الدراسي الأول بلغ عددهم نحو 158 ألف 360 طالب وطالبة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لما أعلنه الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.